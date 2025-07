Новичок МЮ остался в истории АПЛ самым результативным игроком Брентфорда

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо остался в истории своего прошлого клуба «Брентфорда» как самый результативный игрок команды в Английской Премьер-лиге.

Камерунский нападающий сыграл за «Брентфорд» в АПЛ 136 матчей, в которых отметился 70 результативными действиями (42 Г + 28 А).

По итогам сезона 2024/25 Мбемо принял участие в 38 поединках Премьер-лиги, забил 20 голов, отдал 8 ассистов и стал вторым игроком в истории «пчел», который отметился 20 забитыми мячами в одном розыгрыше английского чемпионата.

Bryan Mbeumo has been directly involved in more Premier League goals than any other Brentford player in the competition's history:



◎ 136 games

◉ 42 goals

◉ 28 assists



27 of his goal involvements came last season, where he became just the second Brentford player to score 20… pic.twitter.com/6Uny7rcxk7