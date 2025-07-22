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Англия
22 июля 2025, 21:17 |
446
0

Новичок МЮ остался в истории АПЛ самым результативным игроком Брентфорда

Трансфер Мбемо обошелся «красным дьяволам» в 75 млн евро

22 июля 2025, 21:17 |
446
0
Новичок МЮ остался в истории АПЛ самым результативным игроком Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо остался в истории своего прошлого клуба «Брентфорда» как самый результативный игрок команды в Английской Премьер-лиге.

Камерунский нападающий сыграл за «Брентфорд» в АПЛ 136 матчей, в которых отметился 70 результативными действиями (42 Г + 28 А).

По итогам сезона 2024/25 Мбемо принял участие в 38 поединках Премьер-лиги, забил 20 голов, отдал 8 ассистов и стал вторым игроком в истории «пчел», который отметился 20 забитыми мячами в одном розыгрыше английского чемпионата.

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Манчестер Юнайтед Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бриан Мбемо статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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