Англия19 июля 2025, 15:29 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
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Джермейн Дефо возглавляет интересный бомбардирский рейтинг АПЛ
Нападающий забил наибольшее количество голов после выхода на замену
19 июля 2025, 15:29 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
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Уже 15 августа матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» возьмет старт новый сезон АПЛ.
Известный портал Transfermarkt опубликовал по этому поводу интересный бомбардирский рейтинг.
Во внимание принимались только голы, которые были забиты после выхода на замену, начиная с сезона 1992/93.
Рекордсменом АПЛ по этому показателю является Джермейн Дефо, который забил аж 24 подобных гола.
Топ-10 бомбардиров АПЛ после выхода на замену (1992/93-2024/25)
- 24 – Джермейн Дефо (Англия)
- 21 – Оливье Жиру (Франция)
- 19 – Хавьер Эрнандес (Мексика)
- 17 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 17 – Даниэль Старридж (Англия)
- 17 – Нванкво Кану (Нигерия)
- 16 – Дэнни Уэлбек (Англия)
- 16 – Питер Крауч (Англия)
- 14 – Виктор Аничебе (Нигерия)
- 13 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
These players knew how to make an impact in the Premier League 📞⚽️ pic.twitter.com/pkPjtm88Bl— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 19, 2025
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