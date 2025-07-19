Джермейн Дефо возглавляет интересный бомбардирский рейтинг АПЛ

Уже 15 августа матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» возьмет старт новый сезон АПЛ.

Известный портал Transfermarkt опубликовал по этому поводу интересный бомбардирский рейтинг.

Во внимание принимались только голы, которые были забиты после выхода на замену, начиная с сезона 1992/93.

Рекордсменом АПЛ по этому показателю является Джермейн Дефо, который забил аж 24 подобных гола.

Топ-10 бомбардиров АПЛ после выхода на замену (1992/93-2024/25)

24 – Джермейн Дефо (Англия) 21 – Оливье Жиру (Франция) 19 – Хавьер Эрнандес (Мексика) 17 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия) 17 – Даниэль Старридж (Англия) 17 – Нванкво Кану (Нигерия) 16 – Дэнни Уэлбек (Англия) 16 – Питер Крауч (Англия) 14 – Виктор Аничебе (Нигерия) 13 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)