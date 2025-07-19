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Англия
19 июля 2025, 15:29 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
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0

Джермейн Дефо возглавляет интересный бомбардирский рейтинг АПЛ

Нападающий забил наибольшее количество голов после выхода на замену

19 июля 2025, 15:29 | Обновлено 19 июля 2025, 15:37
101
0
Джермейн Дефо возглавляет интересный бомбардирский рейтинг АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Дефо

Уже 15 августа матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» возьмет старт новый сезон АПЛ.

Известный портал Transfermarkt опубликовал по этому поводу интересный бомбардирский рейтинг.

Во внимание принимались только голы, которые были забиты после выхода на замену, начиная с сезона 1992/93.

Рекордсменом АПЛ по этому показателю является Джермейн Дефо, который забил аж 24 подобных гола.

Топ-10 бомбардиров АПЛ после выхода на замену (1992/93-2024/25)

  1. 24 – Джермейн Дефо (Англия)
  2. 21 – Оливье Жиру (Франция)
  3. 19 – Хавьер Эрнандес (Мексика)
  4. 17 – Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)
  5. 17 – Даниэль Старридж (Англия)
  6. 17 – Нванкво Кану (Нигерия)
  7. 16 – Дэнни Уэлбек (Англия)
  8. 16 – Питер Крауч (Англия)
  9. 14 – Виктор Аничебе (Нигерия)
  10. 13 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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