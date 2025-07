Джермейн Дефо возглавляет интересный бомбардирский рейтинг АПЛ

Уже 15 августа матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» возьмет старт новый сезон АПЛ.

Известный портал Transfermarkt опубликовал по этому поводу интересный бомбардирский рейтинг.

Во внимание принимались только голы, которые были забиты после выхода на замену, начиная с сезона 1992/93.

Рекордсменом АПЛ по этому показателю является Джермейн Дефо, который забил аж 24 подобных гола.

Топ-10 бомбардиров АПЛ после выхода на замену (1992/93-2024/25)

These players knew how to make an impact in the Premier League 📞⚽️ pic.twitter.com/pkPjtm88Bl