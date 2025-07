Гол на 90+6 мин. Клуб из Гибралтара пробился во 2-й раунд квалификации ЛЧ

Гибралтарский клуб «Линкольн Ред Импс» пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов 2025/26, одолев фарерский «Викингур» в ответном матче.

После победы 3:2 в первой встрече команда из Гибралтара подтвердила свое преимущество на чужом поле – 1:0.

Судьба путевки решилась уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте форвард «Линкольна» Андре Де Барр забил единственный мяч в матче (1:0). До этого арбитр отменил еще один гол гибралтарцев из-за фола.

Команда «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара вышла в следующий этап Q2 Лиги чемпионов, где сыграет против «Црвены Звезды» из Сербии. «Викингур» из Фарерских островов продолжит выступление в Q2 Лиги конференций.

Лига чемпионов. Квалификация Q1

15 июля 2025. Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Андре Де Барр, 90+6

ВИДЕО. Победный гол хозяев

