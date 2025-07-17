Линкольн Ред Импс – Викингур – 1:0. Видео гола и обзор матча

15 июля в Гибралтаре состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал исландский «Викингур».

«Линкольн Ред Импс» выиграл первый матч противостояния со счетом 3:2. В домашнем матче гибралтарский клуб подтвердил свое превосходство.

Единственный гол в хозяева забили в компенсированное время. На 90+6-й минуте отличился Андре Де Барр.

В следующем раунде «Линкольн Ред Импс» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Первый поединок пройдет в Гибралтаре 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Андре Де Барр, 90+6

Видео гола и обзор матча