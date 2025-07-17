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15.07.2025 18:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 0
Викингур Нордрагота
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Лига чемпионов
17 июля 2025, 16:11 |
35
0

Линкольн Ред Импс – Викингур – 1:0. Видео гола и обзор матча

Победным стал гол на 90+6-й минуте

17 июля 2025, 16:11 |
35
0
Линкольн Ред Импс – Викингур – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Линкольн Ред Импс

15 июля в Гибралтаре состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал исландский «Викингур».

«Линкольн Ред Импс» выиграл первый матч противостояния со счетом 3:2. В домашнем матче гибралтарский клуб подтвердил свое превосходство.
Единственный гол в хозяева забили в компенсированное время. На 90+6-й минуте отличился Андре Де Барр.

В следующем раунде «Линкольн Ред Импс» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Первый поединок пройдет в Гибралтаре 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Гибралтар

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Андре Де Барр, 90+6

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ти-Джей Де Барр (Линкольн Ред Импс).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Линкольн Ред Импс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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