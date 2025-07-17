Линкольн Ред Импс – Викингур – 1:0. Видео гола и обзор матча
Победным стал гол на 90+6-й минуте
15 июля в Гибралтаре состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал исландский «Викингур».
«Линкольн Ред Импс» выиграл первый матч противостояния со счетом 3:2. В домашнем матче гибралтарский клуб подтвердил свое превосходство.
Единственный гол в хозяева забили в компенсированное время. На 90+6-й минуте отличился Андре Де Барр.
В следующем раунде «Линкольн Ред Импс» сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Первый поединок пройдет в Гибралтаре 22 июля.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Гибралтар
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)
Гол: Андре Де Барр, 90+6
Видео гола и обзор матча
События матча
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