Ровно 15 лет назад Давид Сильва официально стал игроком Ман Сити

15 лет назад испанский хавбек Давид Сильва официально был представлен как игрок «Манчестер Сити».

14 июля 2010 года Сильва перешел из «Валенсии» в ряды «горожан» за 29 миллионов евро.

В составе английского клуба Давид принял участие в 436 матчах, отметившись 77 забитыми мячами и 122 результативными передачами. За «Ман Сити» испанец завоевал 14 трофеев:

В составе «горожан» Сильва провел 10 сезонов (2010/11 – 2019/20).

