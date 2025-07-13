Ровно 10 лет Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера

10 лет назад итальянец Клаудио Ранери стал основным тренером английского «Лестера».

13 июля 2015 года Ранери, в роли свободного агента, был представлен как новый менеджер «лис». Фанаты критиковали такое решение руководства, но, несмотря на критику, итальянец быстро изменил их мнение.

По итогам сезона 2015/16 «Лестер» под руководством Клаудио стал чемпионом АПЛ, опередив «Арсенал» на 10 очков (81 – 71).

Итальянский тренер во главе английского клуба провел 81 поединок, его среднее количество очков за матч – 1.59.