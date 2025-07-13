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  4. Ровно 10 лет Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера
Англия
13 июля 2025, 13:38 |
59
0

Ровно 10 лет Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера

Несмотря на критику фанатов относительно этого решения, итальянский тренер принес клубу чемпионство

13 июля 2025, 13:38 |
59
0
Ровно 10 лет Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Ранери

10 лет назад итальянец Клаудио Ранери стал основным тренером английского «Лестера».

13 июля 2015 года Ранери, в роли свободного агента, был представлен как новый менеджер «лис». Фанаты критиковали такое решение руководства, но, несмотря на критику, итальянец быстро изменил их мнение.

По итогам сезона 2015/16 «Лестер» под руководством Клаудио стал чемпионом АПЛ, опередив «Арсенал» на 10 очков (81 – 71).

Итальянский тренер во главе английского клуба провел 81 поединок, его среднее количество очков за матч – 1.59.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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