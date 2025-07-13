Ровно 10 лет Клаудио Ранери стал основным тренером Лестера
Несмотря на критику фанатов относительно этого решения, итальянский тренер принес клубу чемпионство
10 лет назад итальянец Клаудио Ранери стал основным тренером английского «Лестера».
13 июля 2015 года Ранери, в роли свободного агента, был представлен как новый менеджер «лис». Фанаты критиковали такое решение руководства, но, несмотря на критику, итальянец быстро изменил их мнение.
По итогам сезона 2015/16 «Лестер» под руководством Клаудио стал чемпионом АПЛ, опередив «Арсенал» на 10 очков (81 – 71).
Итальянский тренер во главе английского клуба провел 81 поединок, его среднее количество очков за матч – 1.59.
📅 On this day, in 2015, Leicester City appointed Claudio Ranieri as the club's new manager and many fans questioned the decision.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 12, 2025
Good job they didn't listen to the critics, hey @GaryLineker?
🤯🤯 Just look at the side he won the Premier League with... pic.twitter.com/Tblbr4jYgH
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