ОФИЦИАЛЬНО. Два топ-бомбардира вернулись в Италию и подписали контракты

Сразу два топ-бомбардира в четверг вернулись в чемпионат Италии.

Фиорентина объявила о подписании контракта с форвардом Эдином Джеко, который оформил договор на один сезон с возможностью продления еще на год.

39-летний Джеко минувшие два сезона провел в Фенербахче.

Болонья объявила о контракте на год с возможностью продления еще на сезон с форвардом Чиро Иммобиле. 35-летний игрок вернулся в Италию после одного сезона в Бешикташе.

The newest member of the Rossoblù family, Ciro Immobile! ✍️❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/2r0RditrcW