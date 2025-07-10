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  4. Сенсационный трансфер. Лучший бомбардир Серии А едет в Саудовскую Аравию
Италия
10 июля 2025, 12:37 |
1558
1

Сенсационный трансфер. Лучший бомбардир Серии А едет в Саудовскую Аравию

«Аль-Кадисия» подпишет контракт с 26-летним форвардом сборной Италии

10 июля 2025, 12:37 |
1558
1
Сенсационный трансфер. Лучший бомбардир Серии А едет в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Форвард «Аталанты» и сборной Италии Матео Ретеги продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Лучший бомбардир итальянской Серии А подпишет контракт с «Аль-Кадисией». Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, футболист будет получать 20 млн евро в год – зарплата игрока вырастет в шесть раз.

За трансфер Матео «Аталанта» заработает 67 млн евро. Клубы согласовали все детали будущего перехода, официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ретеги выступает за коллектив из Бергамо с августа 2024 года, когда покинул «Дженоа» за 20,9 млн евро. Контракт форварда с «Аталантой» действует до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость итальянца составляет 45 млн евро.

В прошлом сезоне форвард забил 28 голов и отдал девять результативных передач за 49 матчей во всех турнирах. Матео стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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Аталанта чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Матео Ретеги Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Mark4854590
Дійсно трохи неочікувано. Але зростання зарплати в шість разів досить вагомий аргумент
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