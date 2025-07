Сенсационный трансфер. Лучший бомбардир Серии А едет в Саудовскую Аравию

Форвард «Аталанты» и сборной Италии Матео Ретеги продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Лучший бомбардир итальянской Серии А подпишет контракт с «Аль-Кадисией». Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, футболист будет получать 20 млн евро в год – зарплата игрока вырастет в шесть раз.

За трансфер Матео «Аталанта» заработает 67 млн евро. Клубы согласовали все детали будущего перехода, официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

Ретеги выступает за коллектив из Бергамо с августа 2024 года, когда покинул «Дженоа» за 20,9 млн евро. Контракт форварда с «Аталантой» действует до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость итальянца составляет 45 млн евро.

В прошлом сезоне форвард забил 28 голов и отдал девять результативных передач за 49 матчей во всех турнирах. Матео стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

