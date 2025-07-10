Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Хорватский полузащитник договорился о сотрудничестве на один год с «Миланом»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич покинет чемпионат Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Накануне, в ночь на 10 июля королевский клуб потерпел болезненное поражение от французского ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Подопечные Хаби Алонсо вернутся в Мадрид, а один из именитых ветеранов уже стал свободным агентом.
По информации источника, Модрич подписал контракт с легендарным итальянским клубом «Миланом», который семь раз побеждал в Лиге чемпионов (второе место в истории по количеству титулов).
Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до завершения сезона 2025/26. Модрич планирует получать регулярную игровую практику, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира среди сборных.
Лука перебрался в Мадрид в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и завоевал 28 трофеев в футболке «Реала».
🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025
Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.
Deal confirmed. ✅🇭🇷 pic.twitter.com/mwRBg7oNp6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб захотел выплатить оставшуюся зарплату по соглашению семье португальца
Смотрите видеообзор матча MLS 2025