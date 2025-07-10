Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич покинет чемпионат Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне, в ночь на 10 июля королевский клуб потерпел болезненное поражение от французского ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Подопечные Хаби Алонсо вернутся в Мадрид, а один из именитых ветеранов уже стал свободным агентом.

По информации источника, Модрич подписал контракт с легендарным итальянским клубом «Миланом», который семь раз побеждал в Лиге чемпионов (второе место в истории по количеству титулов).

Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до завершения сезона 2025/26. Модрич планирует получать регулярную игровую практику, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира среди сборных.

Лука перебрался в Мадрид в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и завоевал 28 трофеев в футболке «Реала».