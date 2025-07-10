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Испания
10 июля 2025, 10:49 | Обновлено 10 июля 2025, 11:07
725
1

Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом

Хорватский полузащитник договорился о сотрудничестве на один год с «Миланом»

10 июля 2025, 10:49 | Обновлено 10 июля 2025, 11:07
725
1
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич покинет чемпионат Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне, в ночь на 10 июля королевский клуб потерпел болезненное поражение от французского ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Подопечные Хаби Алонсо вернутся в Мадрид, а один из именитых ветеранов уже стал свободным агентом.

По информации источника, Модрич подписал контракт с легендарным итальянским клубом «Миланом», который семь раз побеждал в Лиге чемпионов (второе место в истории по количеству титулов).

Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до завершения сезона 2025/26. Модрич планирует получать регулярную игровую практику, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира среди сборных.

Лука перебрался в Мадрид в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и завоевал 28 трофеев в футболке «Реала».

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Реал Мадрид Милан Лука Модрич Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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Serhii P.
Разів з 5 читав на цьому сайті, що Модрич вже підписав контракт з "Міланом". А зараз "інсайд від Романо", що він тільки може перейти в "Мілан" 
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