Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич покинет чемпионат Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Накануне, в ночь на 10 июля королевский клуб потерпел болезненное поражение от французского ПСЖ (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Подопечные Хаби Алонсо вернутся в Мадрид, а один из именитых ветеранов уже стал свободным агентом.

По информации источника, Модрич подписал контракт с легендарным итальянским клубом «Миланом», который семь раз побеждал в Лиге чемпионов (второе место в истории по количеству титулов).

Стороны договорились о сотрудничестве на один год – до завершения сезона 2025/26. Модрич планирует получать регулярную игровую практику, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира среди сборных.

Лука перебрался в Мадрид в 2012 году из английского «Тоттенхэма» и завоевал 28 трофеев в футболке «Реала».

🚨🔴⚫️ Luka Modrić to AC Milan, here we go confirmed! Exclusive story from June and deal now in place for Croatian midfielder.



Modrić counter signed one year contract at AC Milan valid until June 2026, arriving after Club World Cup as planned.



