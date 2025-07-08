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  4. Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.Тай-брейк на 20 очков Видеообзор
Уимблдон
08 июля 2025, 22:20 |
87
0

Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.Тай-брейк на 20 очков Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025

08 июля 2025, 22:20 |
87
0
Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.Тай-брейк на 20 очков Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

8 июля американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

Представительница США добыла победу со счетом 6:1, 7:6 (11:9). На тай-брейке второй партии Аманда отыграла пять сетболов.

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Анисимова провела четвертое очное противостояние против Павлюченковой и в четвертый раз одолел россиянку.

В полуфинале травяного мейджора Аманда поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Аманда Анисимова [13] – 🏳️ Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Видеообзор матча

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Аманда Анисимова Анастасия Павлюченкова теннисные видеообзоры Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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