Аманда Анисимова – Анастасия Павлюченкова.Тай-брейк на 20 очков Видеообзор

8 июля американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла «нейтралку» Анастасию Павлюченкову в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

Представительница США добыла победу со счетом 6:1, 7:6 (11:9). На тай-брейке второй партии Аманда отыграла пять сетболов.

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Анисимова провела четвертое очное противостояние против Павлюченковой и в четвертый раз одолел россиянку.

В полуфинале травяного мейджора Аманда поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 Уимблдон-2025. 1/4 финала

Аманда Анисимова [13] – 🏳️ Анастасия Павлюченкова – 6:1, 7:6 (11:9)

Видеообзор матча