Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и испанская команда Мурсия B.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча