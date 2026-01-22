Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
22.01.2026 12:00 - : -
Реал Мурсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 12:00 |
173
0

Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

22 января 2026, 12:00 |
173
0
Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

22 января в 12:00 встречаются Карпаты Львов и испанская команда Мурсия B.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Львовские Карпаты занимает 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Мурсия B. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
ФОТО. Без мячей. Динамо провело пробежку на песке и тренировку в зале
ФОТО. Тренировка Шахтера. Позади первая неделя сборов в Турции
Товарищеские матчи 21 января. Две игры провела Заря, спарринги ЛНЗ и Колоса
товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Мурсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»
Футбол | 22 января 2026, 03:55 5
Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»
Игрок Динамо: «Бог поможет – будем бороться за чемпионство УПЛ»

Михавко настроен оптимистично

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22 января 2026, 07:48 7
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока

Француз не видит в команде Беллингема

Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21.01.2026, 23:01
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Футбол | 22.01.2026, 08:05
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
16 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
20.01.2026, 17:32 18
Олимпийские игры
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 10
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем