Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет в Эр-Рияде. Объявлены звездные участники
Другие новости
07 июля 2025, 17:51 | Обновлено 07 июля 2025, 17:55
188
0

Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет в Эр-Рияде. Объявлены звездные участники

Синнер попытается защитить титул, завоеванный в прошлом году в финале против Алькараса

07 июля 2025, 17:51 | Обновлено 07 июля 2025, 17:55
188
0
Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет в Эр-Рияде. Объявлены звездные участники
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Одним из главных новшеств теннисного календаря в прошлом году стал выставочный турнир Six Kings Slam, организованный властями Саудовской Аравии, на котором собрались лучшие теннисисты мира, а призовые достигли астрономических размеров.

В этом сезоне мероприятие состоится вновь. Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет с 15 по 18 октября в Эр-Рияде, а победитель турнира получит внушительный приз – 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

Организаторы уже объявили всех участников второго розыгрыша выставочного турнира, который играется на хардовом покрытии. Стоит отметить, что неудачно проводящие сезон Даниил Медведев и Хольгер Руне, а также завершивший карьеру Рафаэль Надаль были заменены.

Участники Six Kings Slam 2025:

  • Янник Синнер (Италия)
  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Новак Джокович (Сербия)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Джек Дрейпер (Великобритания)
  • Тейлор Фритц (США)

Синнер попытается защитить титул, завоеванный в прошлом году в финале против Алькараса – 6:7, 6:3, 6:3.

По теме:
На глазах у Федерера: Джокович одолел демона по пути в 1/4 финала Уимблдона
ФОТО. Федерер вместе с женой пришел посмотреть матч Джоковича на Уимблдоне
Мяч, который все перевернул. Алькарас рассказал, как вышел в четвертьфинал
Six Kings Slam Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Александр Зверев Джек Дрейпер Тейлор Фритц
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 07 июля 2025, 07:08 0
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа

Известный экс-боксер видит победителем поединка Александра

Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Теннис | 07 июля 2025, 16:32 2
Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал

Людмила и Эллен Перес в двух сетах проиграли тандему Бабош / Стефани в третьем раунде

Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Самый громкий провал межсезонья: как Нико Вильямс не перешел в Барселону
Футбол | 07.07.2025, 12:33
Самый громкий провал межсезонья: как Нико Вильямс не перешел в Барселону
Самый громкий провал межсезонья: как Нико Вильямс не перешел в Барселону
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
06.07.2025, 00:48
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем