Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет в Эр-Рияде. Объявлены звездные участники

Одним из главных новшеств теннисного календаря в прошлом году стал выставочный турнир Six Kings Slam, организованный властями Саудовской Аравии, на котором собрались лучшие теннисисты мира, а призовые достигли астрономических размеров.

В этом сезоне мероприятие состоится вновь. Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет с 15 по 18 октября в Эр-Рияде, а победитель турнира получит внушительный приз – 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

Организаторы уже объявили всех участников второго розыгрыша выставочного турнира, который играется на хардовом покрытии. Стоит отметить, что неудачно проводящие сезон Даниил Медведев и Хольгер Руне, а также завершивший карьеру Рафаэль Надаль были заменены.

Участники Six Kings Slam 2025:

Синнер попытается защитить титул, завоеванный в прошлом году в финале против Алькараса – 6:7, 6:3, 6:3.

