Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет в Эр-Рияде. Объявлены звездные участники
Синнер попытается защитить титул, завоеванный в прошлом году в финале против Алькараса
Одним из главных новшеств теннисного календаря в прошлом году стал выставочный турнир Six Kings Slam, организованный властями Саудовской Аравии, на котором собрались лучшие теннисисты мира, а призовые достигли астрономических размеров.
В этом сезоне мероприятие состоится вновь. Турнир Six Kings Slam 2025 пройдет с 15 по 18 октября в Эр-Рияде, а победитель турнира получит внушительный приз – 4,4 миллиона фунтов стерлингов.
Организаторы уже объявили всех участников второго розыгрыша выставочного турнира, который играется на хардовом покрытии. Стоит отметить, что неудачно проводящие сезон Даниил Медведев и Хольгер Руне, а также завершивший карьеру Рафаэль Надаль были заменены.
Участники Six Kings Slam 2025:
- Янник Синнер (Италия)
- Карлос Алькарас (Испания)
- Новак Джокович (Сербия)
- Александр Зверев (Германия)
- Джек Дрейпер (Великобритания)
- Тейлор Фритц (США)
Синнер попытается защитить титул, завоеванный в прошлом году в финале против Алькараса – 6:7, 6:3, 6:3.
👇🇸🇦🎾 The line-up for the 2025 ‘Six Kings Slam’ has been revealed:— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 7, 2025
Jannik Sinner 🇮🇹
Carlos Alcaraz 🇪🇸
Novak Djokovic 🇷🇸
Alexander Zverev 🇩🇪
Jack Draper 🇬🇧
Taylor Fritz 🇺🇸
🗣️ https://t.co/cLEj9oFpEr pic.twitter.com/fyc5Nk920Q
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