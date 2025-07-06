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  4. Гарсия переписал рекорды Реала и КЧС. Касается результативности
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 04:01 | Обновлено 06 июля 2025, 04:55
170
0

Гарсия переписал рекорды Реала и КЧС. Касается результативности

Молодой форвард королевского клуба снова отличился забитым голом

06 июля 2025, 04:01 | Обновлено 06 июля 2025, 04:55
170
0
Гарсия переписал рекорды Реала и КЧС. Касается результативности
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Очередным своим голом на турнире отметился Гонсало Гарсия.

21-летний испанец стал одним из четырех игроков на клубном чемпионате мира, который имеет в своем активе 4 забитых мяча:

  • 4 – Анхель Ди Мария (Бенфика)
  • 4 – Маркос Леонардо (Аль-Хиляль)
  • 4 – Гонсало Гарсия (Реал)
  • 4 – Серу Гирасси (Боруссия)

При этом Гарсия является единственным игроком, который все свои голы забил в четырех разных матчах.

Также в активе Гонсало Гарсии есть результативные действия во всех пяти матчах на турнире. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.

Гонсало Гарсия стал первым игроком Реала после Криштиану Роналду (2016), который забил 4 гола в одном розыгрыше клубного чемпионата мира (включая предыдущие форматы).

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Боруссия Д Гонсало Гарсия
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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