Гарсия переписал рекорды Реала и КЧС. Касается результативности

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Очередным своим голом на турнире отметился Гонсало Гарсия.

21-летний испанец стал одним из четырех игроков на клубном чемпионате мира, который имеет в своем активе 4 забитых мяча:

При этом Гарсия является единственным игроком, который все свои голы забил в четырех разных матчах.

Также в активе Гонсало Гарсии есть результативные действия во всех пяти матчах на турнире. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.

Гонсало Гарсия стал первым игроком Реала после Криштиану Роналду (2016), который забил 4 гола в одном розыгрыше клубного чемпионата мира (включая предыдущие форматы).

