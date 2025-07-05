ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д
Фран Гарсия на 20-й минуте сделал счет 2:0 в пользу сливочных в матче 1/4 финала КЧМ-2025
5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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На 20-й минуте левый защитник сливочных Фран Гарсия поразил ворота соперников и сделал счет 2:0. Ассист на Франа отдал новичок королевского клуба Трент Александер-Арнольд, для которого это уже вторая голевая передача на этом КЧМ.
Первый мяч в противостоянии на 10-й также забил Гарсия, но другой – Гонсало.
ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д
🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT
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