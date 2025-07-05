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  4. ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 23:27 | Обновлено 05 июля 2025, 23:29
273
0

ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д

Фран Гарсия на 20-й минуте сделал счет 2:0 в пользу сливочных в матче 1/4 финала КЧМ-2025

05 июля 2025, 23:27 | Обновлено 05 июля 2025, 23:29
273
0
ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте левый защитник сливочных Фран Гарсия поразил ворота соперников и сделал счет 2:0. Ассист на Франа отдал новичок королевского клуба Трент Александер-Арнольд, для которого это уже вторая голевая передача на этом КЧМ.

Первый мяч в противостоянии на 10-й также забил Гарсия, но другой – Гонсало.

ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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