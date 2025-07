5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте левый защитник сливочных Фран Гарсия поразил ворота соперников и сделал счет 2:0. Ассист на Франа отдал новичок королевского клуба Трент Александер-Арнольд, для которого это уже вторая голевая передача на этом КЧМ.

Первый мяч в противостоянии на 10-й также забил Гарсия, но другой – Гонсало.

ВИДЕО. Снова Гарсия, но уже другой: Реал забил второй в ворота Боруссии Д

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!



The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT