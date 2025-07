Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие

Английский вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе настроен в летнее трансферное окно перебраться в лондонский «Арсенал».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Эберечи согласился перейти к «канонирам» после общения с руководителями клуба.

27-летнему футболисту понравился проект «Арсенала», который они планируют реализовать в ближайшем будущем.

«Арсенал» может воспользоваться клаусулой в контракте Эзе, выкупив договор игрока.

За пять лет в составе «орлов» вингер отыграл 167 матчей, в которых Эзе оформил 40 голов и 28 ассистов.

Напомним, что Эзе во время отпуска сыграл в шахматы с известным бизнесменом.

