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  4. Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие
Англия
02 июля 2025, 13:44 | Обновлено 02 июля 2025, 13:47
848
2

Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие

Эберечи Эзе стремится пойти на повышение в АПЛ

02 июля 2025, 13:44 | Обновлено 02 июля 2025, 13:47
848
2
Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Английский вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе настроен в летнее трансферное окно перебраться в лондонский «Арсенал».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Эберечи согласился перейти к «канонирам» после общения с руководителями клуба.

27-летнему футболисту понравился проект «Арсенала», который они планируют реализовать в ближайшем будущем.

«Арсенал» может воспользоваться клаусулой в контракте Эзе, выкупив договор игрока.

За пять лет в составе «орлов» вингер отыграл 167 матчей, в которых Эзе оформил 40 голов и 28 ассистов.

Напомним, что Эзе во время отпуска сыграл в шахматы с известным бизнесменом.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эберечи Эзе Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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serhii88
Езе по позиції конкурент Мартінеллі. Непогано. Але підпишіть вже топ форварда - Дьокереш або Шешко. Бо куди завгодно купують гравців Арсенал, крім нападу. 
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Victor673256ua
Арсенал починає проявляти активність на трансферному ринку
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