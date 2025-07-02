Арсенал имеет возможность подписать вингера сборной Англии. Он дал согласие
Эберечи Эзе стремится пойти на повышение в АПЛ
Английский вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе настроен в летнее трансферное окно перебраться в лондонский «Арсенал».
Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Эберечи согласился перейти к «канонирам» после общения с руководителями клуба.
27-летнему футболисту понравился проект «Арсенала», который они планируют реализовать в ближайшем будущем.
«Арсенал» может воспользоваться клаусулой в контракте Эзе, выкупив договор игрока.
За пять лет в составе «орлов» вингер отыграл 167 матчей, в которых Эзе оформил 40 голов и 28 ассистов.
Напомним, что Эзе во время отпуска сыграл в шахматы с известным бизнесменом.
🚨🔴⚪️ After direct contact revealed on Monday, Eberechi Eze has opened doors to Arsenal move in clear way.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2025
He’s open to joining Arsenal project and attracted by this chance for his future.
Arsenal are informed on release clause details and more.
🎥 https://t.co/CLTLdq3lvb pic.twitter.com/P47SFhpqFX
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