ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника в топ-клуб Бундеслиги
Джарелл Куанса присоединился к «Байеру»
Немецкий клуб «Байер» официально оформил трансфер 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куанса.
Молодой английский футболист заключил контракт с новым клубом на пять сезонов – до 2030 года.
В составе «Байера» Куанса будет выступать под 4-м номером.
По словам Фабрицио Романо, трансфер Джарелла обошелся немецкому клубу в 30 миллионов евро.
В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.
Jarell Quansah joins the Werkself! 😍#Quansah2030 pic.twitter.com/QaaReO4NIz— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 2, 2025
🆕🏴✍️#Quansah2030 pic.twitter.com/mnfTY5pta4— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 2, 2025
Bayer's 0️⃣4️⃣#Quansah2030 pic.twitter.com/fm2ofuAq6J— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 2, 2025
Thank you for all your kind words, @LFC fans - we'll take very good care of Jarell! 🫶#Quansah2030 pic.twitter.com/V8Axbiofun— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 2, 2025
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