ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника в топ-клуб Бундеслиги

Немецкий клуб «Байер» официально оформил трансфер 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куанса.

Молодой английский футболист заключил контракт с новым клубом на пять сезонов – до 2030 года.

В составе «Байера» Куанса будет выступать под 4-м номером.

По словам Фабрицио Романо, трансфер Джарелла обошелся немецкому клубу в 30 миллионов евро.

В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.

Thank you for all your kind words, @LFC fans - we'll take very good care of Jarell! 🫶#Quansah2030 pic.twitter.com/V8Axbiofun