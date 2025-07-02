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Германия
02 июля 2025, 12:55 | Обновлено 02 июля 2025, 12:59
767
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника в топ-клуб Бундеслиги

Джарелл Куанса присоединился к «Байеру»

02 июля 2025, 12:55 | Обновлено 02 июля 2025, 12:59
767
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль продал защитника в топ-клуб Бундеслиги
ФК Байер. Джарелл Куанса

Немецкий клуб «Байер» официально оформил трансфер 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куанса.

Молодой английский футболист заключил контракт с новым клубом на пять сезонов – до 2030 года.

В составе «Байера» Куанса будет выступать под 4-м номером.

По словам Фабрицио Романо, трансфер Джарелла обошелся немецкому клубу в 30 миллионов евро.

В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.

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Андрей Витренко Источник: ФК Байер
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