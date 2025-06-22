Защитник Ливерпуля в шаге от трансфера в Байер. Фабрицио подтвердил

Леверкузенский «Байер» в ближайшее время объявит о трансфере 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансы.

Известный итальянской инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Байер» отдаст за игрока 30 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Джареллом заключит контракт с «Байером» на пять сезонов – до 2030 года.

В договоре будет прописана сумма, благодаря которой «Ливерпуль» сможет выкупить контракт игрока обратно.

В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.