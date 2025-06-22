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Германия
22 июня 2025, 14:21 | Обновлено 22 июня 2025, 14:23
796
0

Защитник Ливерпуля в шаге от трансфера в Байер. Фабрицио подтвердил

Джарелл Куанса за 30 миллионов евро перейдет в клуб из Бундеслиги

22 июня 2025, 14:21 | Обновлено 22 июня 2025, 14:23
796
0
Защитник Ливерпуля в шаге от трансфера в Байер. Фабрицио подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса

Леверкузенский «Байер» в ближайшее время объявит о трансфере 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансы.

Известный итальянской инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Байер» отдаст за игрока 30 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Джареллом заключит контракт с «Байером» на пять сезонов – до 2030 года.

В договоре будет прописана сумма, благодаря которой «Ливерпуль» сможет выкупить контракт игрока обратно.

В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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