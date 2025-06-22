Защитник Ливерпуля в шаге от трансфера в Байер. Фабрицио подтвердил
Джарелл Куанса за 30 миллионов евро перейдет в клуб из Бундеслиги
Леверкузенский «Байер» в ближайшее время объявит о трансфере 22-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансы.
Известный итальянской инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Байер» отдаст за игрока 30 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.
Джареллом заключит контракт с «Байером» на пять сезонов – до 2030 года.
В договоре будет прописана сумма, благодаря которой «Ливерпуль» сможет выкупить контракт игрока обратно.
В течение сезона 2024/25 Куанса провел 25 матчей, в которых так и не оформил результативного действия.
🚨🔴⚫️ Jarell Quansah to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed for £30m initial fee plus £5m add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025
𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥: Liverpool will have a 𝐛𝐮𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 for Quansah to keep future control of the player.❗️
Contract until June 2030. ✅🏴 pic.twitter.com/5GEScvp1CH
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