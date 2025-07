Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.

Героем встречи стал гвинейский нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, который забил оба гола в составе дортмундцев.

Нападающий немецкого клуба стал первым после Мохамеда Салаха африканским футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который забил 37+ голов в одном сезоне во всех турнирах:

Гвинейский нападающий «Боруссии» имеет в своем активе 16 голов в международных соревнованиях, что является новым клубным рекордом.

Серу Гирасси стал вторым африканским игроком в истории, который сделал дубль в матче клубного чемпионата мира:

Нападающий стал единственным игроком «Боруссии», который наносил удары по воротам в матче в составе дортмундского клуба. В его активе все 6 попыток, 2 из которых стали результативными.

