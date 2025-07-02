Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд
Два точных удара гвинейца принесли победу дортмундскому клубу в 1/8 финала КЧМ
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.
Героем встречи стал гвинейский нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, который забил оба гола в составе дортмундцев.
Нападающий немецкого клуба стал первым после Мохамеда Салаха африканским футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который забил 37+ голов в одном сезоне во всех турнирах:
- 44 – Мохамед Салах (Ливерпуль, 2017/18)
- 37 – Серу Гирасси (Боруссия, 2024/25)
Гвинейский нападающий «Боруссии» имеет в своем активе 16 голов в международных соревнованиях, что является новым клубным рекордом.
Серу Гирасси стал вторым африканским игроком в истории, который сделал дубль в матче клубного чемпионата мира:
- Квинтон Форчун (ЮАР, Манчестер Юнайтед, 2000)
- Сери Гирасси (Гвинея, Боруссия, 2025)
Нападающий стал единственным игроком «Боруссии», который наносил удары по воротам в матче в составе дортмундского клуба. В его активе все 6 попыток, 2 из которых стали результативными.
Guirassy goals. ⚽️⚽️#FIFACWC pic.twitter.com/c0fFC8XcDf— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 2, 2025
6 - Serhou Guirassy (6 shots, 2 goals) was the only @BVB player to attempt a shot in their @FIFACWC win over Monterrey. Entirety. pic.twitter.com/MtxflfwFwa— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2025
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