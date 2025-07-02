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  4. Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 07:41 | Обновлено 02 июля 2025, 07:42
382
0

Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд

Два точных удара гвинейца принесли победу дортмундскому клубу в 1/8 финала КЧМ

02 июля 2025, 07:41 | Обновлено 02 июля 2025, 07:42
382
0
Первый после Салаха. Гирасси обновляет рекорды Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд обыграла «Монтеррей» со счетом 2:1.

Героем встречи стал гвинейский нападающий «Боруссии» Серу Гирасси, который забил оба гола в составе дортмундцев.

Нападающий немецкого клуба стал первым после Мохамеда Салаха африканским футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который забил 37+ голов в одном сезоне во всех турнирах:

  • 44 – Мохамед Салах (Ливерпуль, 2017/18)
  • 37 – Серу Гирасси (Боруссия, 2024/25)

Гвинейский нападающий «Боруссии» имеет в своем активе 16 голов в международных соревнованиях, что является новым клубным рекордом.

Серу Гирасси стал вторым африканским игроком в истории, который сделал дубль в матче клубного чемпионата мира:

  • Квинтон Форчун (ЮАР, Манчестер Юнайтед, 2000)
  • Сери Гирасси (Гвинея, Боруссия, 2025)

Нападающий стал единственным игроком «Боруссии», который наносил удары по воротам в матче в составе дортмундского клуба. В его активе все 6 попыток, 2 из которых стали результативными.

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Серу Гирасси клубный чемпионат мира по футболу Боруссия Дортмунд Монтеррей статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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