Нападающий Аль-Насра вернется в Европу. Романо подтвердил

Колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится у турецкому коллективу на 1 год на правах аренд. Соглашение между сторонами уже достигнуто.

В январе 2025 года Дуран перебрался в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» за 77 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Джон Дуран провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 24 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Роналду попросил указать на дверь легенде «Реала» и получил согласие.