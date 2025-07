Нападающий Аль-Насра вернется в Европу. Романо подтвердил

Колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран станет игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится у турецкому коллективу на 1 год на правах аренд. Соглашение между сторонами уже достигнуто.

В январе 2025 года Дуран перебрался в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» за 77 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Джон Дуран провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 24 забитыми голами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

🚨💙💛 BREAKING: Jhon Durán to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place between all parties involved.



Al Nassr let Durán leave on initial loan with full salary covered until June 2026.



Durán has accepted Fener proposal after director Devin Özek travelled to Colombia. pic.twitter.com/jhvhsWkXoA