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  4. ВИДЕО. Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флу вперед
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 22:12 | Обновлено 30 июня 2025, 22:34
355
0

ВИДЕО. Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флу вперед

Флеуминенсе вышел вперед в дебюте матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

30 июня 2025, 22:12 | Обновлено 30 июня 2025, 22:34
355
0
ВИДЕО. Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флу вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флуминенсе вперед (1:0).

ГОЛ! 0:1. Херман Кано, 3 мин

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Флуминенсе Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Херман Кано видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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