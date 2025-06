ВИДЕО. Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флу вперед

30 июня в 22:00 проходит поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе» играют на Банк оф Америка Стэдиум в городе Шарлотт.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал, где сыграет против лучшей команды в поединке между Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Интер пропустил уже на 3-й минуте. Херман Кано вывел Флуминенсе вперед (1:0).

ГОЛ! 0:1. Херман Кано, 3 мин

3' German Cano wastes no time! ⏱️@FluminenseFC off to a flying start 🤯🇭🇺



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTFLU pic.twitter.com/QJPdC9RkEl