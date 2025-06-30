Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счётом 4:2.

Очередными своими голами за Баварию отличился Гарри Кейн. Английский нападающий забил свой 40-й и 41-й голы в сезоне за Баварию во всех турнирах. Гарри Кейн стал лишь третьим игроком из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим этой отметки в этом сезоне.

43 – Килиан Мбаппе (Реал)

42 – Роберт Левандовский (Барселона)

41 – Гарри Кейн (Бавария)

Это уже второй сезон за Баварию подряд, в котором Кейн забил 40+ голов во всех турнирах:

44 – 2023/24

41 – 2024/25

В активе англичанина 85 забитых мячей за Баварию во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилось 95 матчей.