Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Дубль форварда помог Баварии победить Фламенго в 1/8 финала
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счётом 4:2.
Очередными своими голами за Баварию отличился Гарри Кейн. Английский нападающий забил свой 40-й и 41-й голы в сезоне за Баварию во всех турнирах. Гарри Кейн стал лишь третьим игроком из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим этой отметки в этом сезоне.
- 43 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 42 – Роберт Левандовский (Барселона)
- 41 – Гарри Кейн (Бавария)
Это уже второй сезон за Баварию подряд, в котором Кейн забил 40+ голов во всех турнирах:
- 44 – 2023/24
- 41 – 2024/25
В активе англичанина 85 забитых мячей за Баварию во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилось 95 матчей.
Harry Kane, in his bag 🧊— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Goal. Control. Class.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/H3amosGLXY
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