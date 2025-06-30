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  4. Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 08:21 |
106
0

Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе

Дубль форварда помог Баварии победить Фламенго в 1/8 финала

30 июня 2025, 08:21 |
106
0
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Бавария победила Фламенго со счётом 4:2.

Очередными своими голами за Баварию отличился Гарри Кейн. Английский нападающий забил свой 40-й и 41-й голы в сезоне за Баварию во всех турнирах. Гарри Кейн стал лишь третьим игроком из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим этой отметки в этом сезоне.

  • 43 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 42 – Роберт Левандовский (Барселона)
  • 41 – Гарри Кейн (Бавария)

Это уже второй сезон за Баварию подряд, в котором Кейн забил 40+ голов во всех турнирах:

  • 44 – 2023/24
  • 41 – 2024/25

В активе англичанина 85 забитых мячей за Баварию во всех турнирах. Для этого нападающему понадобилось 95 матчей.

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Гарри Кейн клубный чемпионат мира по футболу Фламенго Бавария статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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