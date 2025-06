29 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Интер Майами (США).

Коллективы играют на стадионе Мерседес-Бенц в городе Атланта, США. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в поединке был открыт на 6-й минуте. Жоау Невеш с передачи Витиньи поразил ворота цаплей.

ПСЖ побеждает со счетом 1:0. В четвертьфинале победитель противостояния поборется либо против Баварии, либо против Фламенго.

ВИДЕО. Быстрый старт: ПСЖ забил в ворота Интер Майами уже на 6-й минуте

GOOOOAL! Brilliant set piece by Vitinha and Neves gives @PSG_English the lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGMIA pic.twitter.com/wMUO6PLQgq