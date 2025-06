ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча в упор расстрелял ворота Трубина

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

На 108-й минуте (овертаймы) Кристофер Нкунку забил второй гол для пенсионеров – 2:1.

Французский футболист в упор расстрелял ворота орлов, которые защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча КЧМ в упор расстрелял ворота Трубина

NKUNKU GIVES CHELSEA THEIR SECOND!!!! 🤯



