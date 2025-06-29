ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча в упор расстрелял ворота Трубина
Челси забил второй гол Бенфике в 1/8 финала клубного чемпионата мира
28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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На 108-й минуте (овертаймы) Кристофер Нкунку забил второй гол для пенсионеров – 2:1.
Французский футболист в упор расстрелял ворота орлов, которые защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.
ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча КЧМ в упор расстрелял ворота Трубина
NKUNKU GIVES CHELSEA THEIR SECOND!!!! 🤯— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
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