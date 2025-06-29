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  4. ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча в упор расстрелял ворота Трубина
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 03:32 | Обновлено 29 июня 2025, 03:35
326
0

ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча в упор расстрелял ворота Трубина

Челси забил второй гол Бенфике в 1/8 финала клубного чемпионата мира

29 июня 2025, 03:32 | Обновлено 29 июня 2025, 03:35
326
0
ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча в упор расстрелял ворота Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 108-й минуте (овертаймы) Кристофер Нкунку забил второй гол для пенсионеров – 2:1.

Французский футболист в упор расстрелял ворота орлов, которые защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

ВИДЕО. Как Нкунку на 108-й минуте матча КЧМ в упор расстрелял ворота Трубина

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Кристофер Нкунку Анатолий Трубин видео голов и обзор Челси Бенфика Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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