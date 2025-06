Ямаль боялся написать Неймару в Instagram: «Он мне ответит?»

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, как Ламин Ямаль познакомился с Неймаром. Испанец боялся написать звездному бразильцу в Instagram.

«Прежде чем Ямаль полетел в Бразилию, он спросил меня: «Если я пошлю сообщение Неймару, он ответит мне?» Я сказал ему, что да, он ответит. Думаю, он ответил, потому что видел их вместе.

Думаю, что на том уровне, которого достиг Ламин, он может связаться с кем-либо, даже с Неймаром», лаконично резюмировал Рафинья.

Ранее сообщалось, что Ямаль приехал в гости к Неймару и провел с ним несколько дней

Raphinha: "Before Lamine flew to Brazil he asked me: "If I send a message to Neymar, will he reply?" I told him yes he will. I think he did because I saw them together. I think that at the level that Lamine has reached, he can reach anything or anyone he wants, even Neymar." pic.twitter.com/Edc84x0Zpp