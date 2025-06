ВИДЕО. Видад и Аль-Айн обменялись голами в первом тайме

26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ играют на арене Audi Field в Вашингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видад и Аль-Айн идут без набранных очков и потеряли все шансы на плей-офф.

Команды обменялись голами в первом тайме.

ГОЛ! 1:0. Кассиус Майлула, 4 мин

Wydad opens the scoring early through Milleola ⚽🇲🇦



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #WACAINpic.twitter.com/WjX24LgJhW