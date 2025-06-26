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  4. Второй после Беллингема. Молодой форвард Интера снова стал героем встречи
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 10:37 |
229
0

Второй после Беллингема. Молодой форвард Интера снова стал героем встречи

Ривер Плейт, как и Бока Хуниорс, прекратил участие в турнире

26 июня 2025, 10:37 |
229
0
Второй после Беллингема. Молодой форвард Интера снова стал героем встречи
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Пио Эспозито

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер победил Ривер Плейт со счетом 2:0.

Героем встречи снова стал 19-летний нападающий Интера Франческо Пио Эспозито.

Итальянец в матче против Урава Ред Даймондз отдал победный ассист, а в игре против Ривер Плейт – забил победный гол.

Франческо Пио Эспозито стал на данный момент вторым самым молодым игроком турнира, в активе которого есть забитый гол и результативная передача. Франческо родился в июне 2005 года, Джоб Беллингем – в сентябре того же года.

В отличие от бразильских представителей на чемпионате, ни одна из аргентинских команд не смогла квалифицироваться в плей-офф. Ривер Плейт, как и Бока Хуниорс, занял третье место в своей группе.

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Ривер Плейт Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Франческо Пио Эспозито Джоб Беллингем Бока Хуниорс статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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