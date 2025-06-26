Второй после Беллингема. Молодой форвард Интера снова стал героем встречи
Ривер Плейт, как и Бока Хуниорс, прекратил участие в турнире
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер победил Ривер Плейт со счетом 2:0.
Героем встречи снова стал 19-летний нападающий Интера Франческо Пио Эспозито.
Итальянец в матче против Урава Ред Даймондз отдал победный ассист, а в игре против Ривер Плейт – забил победный гол.
Франческо Пио Эспозито стал на данный момент вторым самым молодым игроком турнира, в активе которого есть забитый гол и результативная передача. Франческо родился в июне 2005 года, Джоб Беллингем – в сентябре того же года.
В отличие от бразильских представителей на чемпионате, ни одна из аргентинских команд не смогла квалифицироваться в плей-офф. Ривер Плейт, как и Бока Хуниорс, занял третье место в своей группе.
Clinical from @Inter to head 🔝 of Group E!#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 26, 2025
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