Второй после Беллингема. Молодой форвард Интера снова стал героем встречи

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Интер победил Ривер Плейт со счетом 2:0.

Героем встречи снова стал 19-летний нападающий Интера Франческо Пио Эспозито.

Итальянец в матче против Урава Ред Даймондз отдал победный ассист, а в игре против Ривер Плейт – забил победный гол.

Франческо Пио Эспозито стал на данный момент вторым самым молодым игроком турнира, в активе которого есть забитый гол и результативная передача. Франческо родился в июне 2005 года, Джоб Беллингем – в сентябре того же года.

В отличие от бразильских представителей на чемпионате, ни одна из аргентинских команд не смогла квалифицироваться в плей-офф. Ривер Плейт, как и Бока Хуниорс, занял третье место в своей группе.

