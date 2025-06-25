Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры
Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки»
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисту. Формат сделки – аренда с правом выкупа. Сам игрок решения не принял и в ближайшее время пройдут личные переговоры.
В прошедшем сезоне Пабло Торре провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Барселона» вернется на легендарный Камп Ноу.
🚨🇪🇸 Mallorca are in talks with Barcelona for Pablo Torre to join on deal including a buy back clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025
Negotiations underway, up to the player with talks to follow also on personal terms as @mundodeportivo reports. pic.twitter.com/E9uc8OQ3T4
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