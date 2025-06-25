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Испания
25 июня 2025, 14:30 | Обновлено 25 июня 2025, 14:31
368
0

Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры

Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки»

25 июня 2025, 14:30 | Обновлено 25 июня 2025, 14:31
368
0
Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисту. Формат сделки – аренда с правом выкупа. Сам игрок решения не принял и в ближайшее время пройдут личные переговоры.

В прошедшем сезоне Пабло Торре провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Барселона» вернется на легендарный Камп Ноу.

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Пабло Торре Барселона Мальорка трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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