Полузащитник Барселоны может сменить клуб летом. Идут переговоры

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы ведут переговоры по 22-летнему футболисту. Формат сделки – аренда с правом выкупа. Сам игрок решения не принял и в ближайшее время пройдут личные переговоры.

В прошедшем сезоне Пабло Торре провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

