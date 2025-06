ВИДЕО. Беллингем и Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве

22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука играют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

В воротах галактикос играет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.

На 7-й минуте Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона.

В конце первого тайма Джуд Беллингем и Арда Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве (2:0), перерыв.

ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 35 мин

ГОЛ! 2:0. Арда Гюлер, 43 мин

