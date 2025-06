Кенан Йылдыз вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира

В матче второго тура клубного чемпионата мира итальянский «Ювентус» победил марокканский «Видад» со счетом 3:1.

Героем встречи стал автор дубля Кенан Йылдыз, который впервые в своей карьере отличился забитыми голами в трех матчах подряд за «Ювентус» во всех турнирах. 20-летний турецкий футболист забивал в последнем туре Серии А в ворота «Венеции», в первом туре клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» и в сегодняшнем матче против «Видада» (дважды).

Кенан Йылдыз в возрасте 20 лет и 49 дней стал самым молодым автором дубля на клубных чемпионатах мира.

Ювентус продлил победную серию европейских команд против африканских на турнире (включая предыдущие форматы) до 8 матчей.

