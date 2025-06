ВІДЕО. Перший гол Беллінгема! Боруссія забила ще два голи Мамелоди

В субботу, 21 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимает TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

«Шмели» повели в счете на 34-й минуте усилиями Серу Гирасси. На 45-й минуте первый гол за шмелей забил новичок Джоб Беллингем – 3:1.

ГОЛ! Гирраси, 34 мин, 1:2!

ГОЛ! Беллингем, 45 мин, 1:3!

45' JOOOOOOBE!@bvb double their lead just before the break!



