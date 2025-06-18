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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 21:12 | Обновлено 18 июня 2025, 21:44
291
0

Пеп Гвардиола стал рекордсменом Клубных чемпионатов мира

Доку стал первым после Лукаку бельгийским автором гола на КЧМ

18 июня 2025, 21:12 | Обновлено 18 июня 2025, 21:44
291
0
Пеп Гвардиола стал рекордсменом Клубных чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В матче первого тура Клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил марокканский Видад со счетом 2:0.

Фил Фоден забил гол за Манчестер Сити во всех турнирах впервые с 25 января, когда игрок отличился голом в матче против Челси.

Фодену понадобилась всего 1 минута и 51 секунда для того, чтобы открыть счет в матче. Пока этот гол самый быстрый на этом чемпионате мира.

Жереми Доку стал вторым бельгийским автором гола на Клубных чемпионатах мира после Ромела Лукаку. Для Доку этот забитый мяч стал первым с 19 января (гол в ворота Ипсвича).

Пеп Гвардиола выиграл все свои 9 матчей на клубных чемпионатах мира. Это наибольшее количество побед при наибольшем количестве матчей.

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Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Пеп Гвардиола Фил Фоден Жереми Доку статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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