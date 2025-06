Пеп Гвардиола стал рекордсменом Клубных чемпионатов мира

В матче первого тура Клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил марокканский Видад со счетом 2:0.

Фил Фоден забил гол за Манчестер Сити во всех турнирах впервые с 25 января, когда игрок отличился голом в матче против Челси.

Фодену понадобилась всего 1 минута и 51 секунда для того, чтобы открыть счет в матче. Пока этот гол самый быстрый на этом чемпионате мира.

Жереми Доку стал вторым бельгийским автором гола на Клубных чемпионатах мира после Ромела Лукаку. Для Доку этот забитый мяч стал первым с 19 января (гол в ворота Ипсвича).

Пеп Гвардиола выиграл все свои 9 матчей на клубных чемпионатах мира. Это наибольшее количество побед при наибольшем количестве матчей.

