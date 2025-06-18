Пеп Гвардиола стал рекордсменом Клубных чемпионатов мира
Доку стал первым после Лукаку бельгийским автором гола на КЧМ
В матче первого тура Клубного чемпионата мира Манчестер Сити победил марокканский Видад со счетом 2:0.
Фил Фоден забил гол за Манчестер Сити во всех турнирах впервые с 25 января, когда игрок отличился голом в матче против Челси.
Фодену понадобилась всего 1 минута и 51 секунда для того, чтобы открыть счет в матче. Пока этот гол самый быстрый на этом чемпионате мира.
Жереми Доку стал вторым бельгийским автором гола на Клубных чемпионатах мира после Ромела Лукаку. Для Доку этот забитый мяч стал первым с 19 января (гол в ворота Ипсвича).
Пеп Гвардиола выиграл все свои 9 матчей на клубных чемпионатах мира. Это наибольшее количество побед при наибольшем количестве матчей.
FULL TIME: @ManCity debuts on #FIFACWC with a solid win over @WACofficiel 🔝— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
Watch the @fifacwc | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/E4JmoLKeqY
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