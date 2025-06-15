ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм приобрел нападающего Баварии за 35 миллионов евро
Матис Тель подписал с лондонцами 6-летний контракт
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании французского нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля.
Отмечается, что 20-летний футболист подписал со «шпорами» контракт на 6 следующих сезонов.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Во второй половине 2024/25 Матис Тель на правах аренды провел 20 матчей за «Тоттенхэм», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее «Тоттенхэм» назначил на должность главного тренера Томаса Франка.
We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2025
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