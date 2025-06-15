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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм приобрел нападающего Баварии за 35 миллионов евро
Англия
15 июня 2025, 11:20 | Обновлено 15 июня 2025, 11:21
1460
3

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм приобрел нападающего Баварии за 35 миллионов евро

Матис Тель подписал с лондонцами 6-летний контракт

15 июня 2025, 11:20 | Обновлено 15 июня 2025, 11:21
1460
3
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм приобрел нападающего Баварии за 35 миллионов евро
ФК Тоттенхэм. Матис Тель

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании французского нападающего мюнхенской «Баварии» Матиса Теля.

Отмечается, что 20-летний футболист подписал со «шпорами» контракт на 6 следующих сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

Во второй половине 2024/25 Матис Тель на правах аренды провел 20 матчей за «Тоттенхэм», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» назначил на должность главного тренера Томаса Франка.

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Матис Тель Тоттенхэм Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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Комментарии 3
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Умник
Норм так продали двух игроков почти 100 млн есть
Обалденный клуб
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+2
Galushka_na_maximalkah
Нагрели шпор 😄
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+1
Andromed
мені здається трохи поспішили в Баварії з його продажем, треба було йому дати ще шанс себе проявити
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0
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