ВИДЕО. Забарный впечатлил своим поступком. Вот что Илья сделал для Украины
Забарный принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном поддержке Украины
«Борнмут» и Илья Забарный провели акцию в поддержку Украины.
Мероприятие прошло в сотрудничестве с J.P. Morgan и фондом Ukraine Relief.
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Участники изготавливали свечи в цветах украинского флага — как символ помощи людям, оставшимся без света из-за обстрелов.
На акции присутствовал украинский защитник клуба Илья Забарный, поблагодаривший всех за участие.
Основатель Ukraine Relief Кароль Свяцки отметил важность моральной поддержки для украинцев.
Spreading more awareness about Ukraine with Illia and @jpmorgan ♥️ pic.twitter.com/BmmLDE54nN— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 14, 2025
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