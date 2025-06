ВИДЕО. Забарный впечатлил своим поступком. Вот что Илья сделал для Украины

«Борнмут» и Илья Забарный провели акцию в поддержку Украины.

Мероприятие прошло в сотрудничестве с J.P. Morgan и фондом Ukraine Relief.

Участники изготавливали свечи в цветах украинского флага — как символ помощи людям, оставшимся без света из-за обстрелов.

На акции присутствовал украинский защитник клуба Илья Забарный, поблагодаривший всех за участие.

Основатель Ukraine Relief Кароль Свяцки отметил важность моральной поддержки для украинцев.

Spreading more awareness about Ukraine with Illia and @jpmorgan ♥️ pic.twitter.com/BmmLDE54nN