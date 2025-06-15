Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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15 июня 2025, 02:49 |
235
0

ВИДЕО. Забарный впечатлил своим поступком. Вот что Илья сделал для Украины

Забарный принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном поддержке Украины

15 июня 2025, 02:49 |
235
0
ВИДЕО. Забарный впечатлил своим поступком. Вот что Илья сделал для Украины
X. Илья Забарный

«Борнмут» и Илья Забарный провели акцию в поддержку Украины.

Мероприятие прошло в сотрудничестве с J.P. Morgan и фондом Ukraine Relief.

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Участники изготавливали свечи в цветах украинского флага — как символ помощи людям, оставшимся без света из-за обстрелов.

На акции присутствовал украинский защитник клуба Илья Забарный, поблагодаривший всех за участие.

Основатель Ukraine Relief Кароль Свяцки отметил важность моральной поддержки для украинцев.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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