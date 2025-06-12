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  4. «Прибыл новый король». Реакция фанов на переход Де Брюйне в Наполи
Италия
12 июня 2025, 20:33 |
164
1

«Прибыл новый король». Реакция фанов на переход Де Брюйне в Наполи

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне продолжит карьеру в клубе Серии А

12 июня 2025, 20:33 |
164
1
«Прибыл новый король». Реакция фанов на переход Де Брюйне в Наполи
ФК Наполи. Аурелио де Лаурентис и Кевин Де Брюйне

Чемпион Италии сезона 2024/25 «Наполи» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брюйне. Футболист присоединился к «Наполи» на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Де Брюйне был «Манчестер Сити». Игрок провел в английском клубе 10 лет.

В предыдущем сезоне бельгиец провел за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах. Забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

Болельщики «Наполи» с воодушевлением восприняли приход опытного 33-летнего футболиста в команду. И хвалят президента клуба Аурелио де Лаурентиса.

𝗖𝗮𝗿𝗲𝗰: Спасибо, президент, спасибо за все, чемпионат, Конте, а теперь и король Кев... ты даришь нам мечту.

Ywue Yshsh: Это не только фантастический ход для команды на техническом уровне, но и на медийном уровне, он придаст значимость итальянскому клубу, которую не видели со времен CR7 в «Ювентусе»!! Отличный ход, Аурелио!

Perppa: Берегите его! Удачи в следующем сезоне! Надеюсь, вы снова сможете выиграть чемпионат!

Absolute Belgian Fans: Пожалуй, теперь я болельщик «Наполи»

Alexei Sage: Он побьет рекорд по результативным передачам в Серии А.

Andrei Dubois: Сенсационный трансфер! Переход Кевина Де Брюйне в «Наполи» — новость, которая меняет облик итальянского футбола. Его мастерство, видение поля и опыт поднимают клуб из южной Италии на новый уровень конкурентоспособности. Посмотрим, как тренер адаптирует его и какое влияние он окажет на Серию А и Европу.

Cee: Привет, болельщики «Наполи», вы принимаете новых людей?

Suliman: Прибыл новый король.

Hello_World: Мурашки по коже, это все, что я могу сказать! Ни за что бы не подумал, что увижу такое подписание! Отличная работа клуба!

sp: Имея возможность уехать в Аравию или США, он решил остаться в Европе, культовый игрок.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Gargantua81
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