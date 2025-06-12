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Клубный чемпионат мира
12 июня 2025, 12:05 |
260
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Потеряли троих. Ювентус определился с футболистами, которые едут на КЧМ

Соперниками туринского клуба будут «Манчестер Сити», «Аль-Айн» и «Видад»

12 июня 2025, 12:05 |
260
0
Потеряли троих. Ювентус определился с футболистами, которые едут на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine.

С 15 июня по 13 июля в США состоится Клубный чемпионат мира, участие в котором примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд составит более 1 млрд долларов.

Итальянский «Ювентус» опубликовал список футболистов, которые сыграют как минимум три матча в группе G. Соперниками туринского клуба будут английский «Манчестер Сити», «Аль-Айн» (ОАЭ) и марокканский «Видад».

Из-за травм тренерский штаб итальянского клуба оставил за бортом троих футболистов – Хуан Кабаль, Маттиа Перин и Фабио Миретти не помогут в США.

Заявка итальянского Ювентуса на Клубный чемпионат мира:

Вратари: Микеле Ди Грегорио, Карло Пинсольо, Джованни Даффара, Джованни Гарофани.

Защитники: Альберто Коста, Глейсон Бремер, Федерико Гатти, Ллойд Келли, Пьер Калулу, Даниэле Ругани, Андреа Камбьязо, Николо Савона, Жонас Руи, Хавьер Хиль Пуше

Полузащитники: Мануэль Локателли, Тен Копмейнерс, Уэстон Маккенни, Филип Костич, Хефрен Тюрам, Дуглас Луис, Стефано Турко, Аугусто Овусу

Нападающие: Франсиско Консейсао, Душан Влахович, Кенан Йылдыз, Нико Гонсалес, Арек Милик, Василие Аджич, Рандаль Коло Муани, Тимоти Веа, Лоренцо Ангеле, Алессандро Пьетрелли, Самуэль Мбангула, Николо Кудриг, Томмазо Манчини

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Николай Титюк Источник
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