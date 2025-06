В четверг, 12 июня 2025 года, английский «Манчестер Юнайтед» представил новую игровую форму на сезон 2025/26.

Новый домашний комплект финалиста Лиги Европы 2024/25 исполнен компанией Adidas. Форма почти полностью красного цвета с небольшим дополнением в виде тонких черных линий на боках и плечах.

Сезон АПЛ 2024/25 «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима завершил на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

ВИДЕО. Ман Юнайтед представил новую домашнюю форму

Paying tribute to the Theatre of Dreams 🔴🏟️



Our @adidasFootball 2025/26 home kit is here.#MUFC