Аргентина прервала свои успешные серии на Монументале

В матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке сборная Аргентины на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе сыграла вничью со сборной Колумбии со счетом 1:1.

Открыл счет в матче игрок сборной Колумбии Луис Диас. Впервые за время Лионеля Скалони во главе сборной Аргентины его команда первой пропустила на Монументале. Последней командой, которая выигрывала по ходу матча на этом стадионе, был Эквадор в 2015 году.

Гол Луиса Диаса стал первым для колумбийцев на Монументали с 1993 года. Нападающий забил свой 19-й гол за сборную Колумбии.

Энцо Фернандес стал первым игроком сборной Аргентины за 12 лет, кто получил красную карточку на Монументале. В последний раз удалялся с поля Гонсало Игуаин в июне 2013 года, так же против сборной Колумбии.

Сборная Колумбии не смогла удержать победу. Матч закончился вничью 1:1. Колумбия не побеждает уже в последних шести выездных матчах этого квалификационного цикла.

Лионель Месси сыграл свой 193-й матч за национальную сборную.

🇨🇴 Luis Díaz gives Colombia a 1-0 lead over Argentina in the CONMEBOL FIFA World Cup 2026 Qualifiers.



🏟️ It’s the first time since 1993 that the Colombian National team has scored a goal at the Monumental Stadium.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GeZxXLMl0q