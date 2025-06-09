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Испания
09 июня 2025, 09:24 | Обновлено 09 июня 2025, 09:26
892
0

Реал достиг соглашения с талантом гранда. Фабрицио Романо подтвердил

Абделл Уазана станет игроком «сливочных»

09 июня 2025, 09:24 | Обновлено 09 июня 2025, 09:26
892
0
Реал достиг соглашения с талантом гранда. Фабрицио Романо подтвердил
Фабрицио Романо

Марокканский полузащитник амстердамского «Аякса» Абделла Уазан станет игроком мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто и ожидается, что 16-летний футболист присоединится к Кастилье уже в июле.

В прошедшем сезоне Абделла Уазан провел 20 матчей в молодежных турнирах Нидерландов, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. В составе сборной Марокко U-17 хавбек провел 14 матчей и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что Перес работает над тайным подписанием финалиста Лиги наций.

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Реал Мадрид Аякс Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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