Реал достиг соглашения с талантом гранда. Фабрицио Романо подтвердил

Марокканский полузащитник амстердамского «Аякса» Абделла Уазан станет игроком мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между сторонами уже достигнуто и ожидается, что 16-летний футболист присоединится к Кастилье уже в июле.

В прошедшем сезоне Абделла Уазан провел 20 матчей в молодежных турнирах Нидерландов, забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. В составе сборной Марокко U-17 хавбек провел 14 матчей и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что Перес работает над тайным подписанием финалиста Лиги наций.

🚨⚪️ Real Madrid agree deal to sign Moroccan talent Abdellah Ouazzine as free agent from Ajax, here we go!



16 year old talent, expected to sign in July and become part of the Castilla squad for Real academy. pic.twitter.com/zU9iSFKv0U