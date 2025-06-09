Перес работает над тайным подписанием. Футболист играл в финале Лиги наций

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес работает над тайным подписанием, сообщает Хоакин Марото.

По информации источника, президент «сливочных» продолжает работу над тайным подписанием игрока. Уточняется, что этим футболистом не является Нико Уильямс, которого связывали с «Реалом», а также что этот футболист сыграл в финале Лиги наций.

В финал Лиги наций встретились команды Португалии и Испании. Криштиану Роналду и Ко добыли победу в серии пенальти со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительно время).

Ранее сообщалось о том, что 17-летний суперталант станет игроком «Реала».