ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал еще одного голкипера
Армин Печи присоединился к «красным»
Венгерский голкипер Армин Печи перешел из «Академии Пушкаша» в «Ливерпуль». Об этом сообщили официальный сайт английского клуба.
20-летний голкипер подписал контракт с «красными» после завершения медицинского осмотра.
Летом, помимо Печи, к «Ливерпулю» присоединится Гиорги Мамардашвили, который прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии».
В прошедшем сезоне Армин Печи провел 36 матчей на клубном уровне о всех турнирах, из которых 11 – сухие, пропустил 43 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро.
We have agreed a deal to sign Armin Pecsi from Puskas Akademia 🙌— Liverpool FC (@LFC) June 7, 2025
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