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Англия
07 июня 2025, 19:42 | Обновлено 07 июня 2025, 19:52
513
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал еще одного голкипера

Армин Печи присоединился к «красным»

07 июня 2025, 19:42 | Обновлено 07 июня 2025, 19:52
513
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал еще одного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Армин Печи

Венгерский голкипер Армин Печи перешел из «Академии Пушкаша» в «Ливерпуль». Об этом сообщили официальный сайт английского клуба.

20-летний голкипер подписал контракт с «красными» после завершения медицинского осмотра.

Летом, помимо Печи, к «Ливерпулю» присоединится Гиорги Мамардашвили, который прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии».

В прошедшем сезоне Армин Печи провел 36 матчей на клубном уровне о всех турнирах, из которых 11 – сухие, пропустил 43 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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