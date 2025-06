ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал еще одного голкипера

Венгерский голкипер Армин Печи перешел из «Академии Пушкаша» в «Ливерпуль». Об этом сообщили официальный сайт английского клуба.

20-летний голкипер подписал контракт с «красными» после завершения медицинского осмотра.

Летом, помимо Печи, к «Ливерпулю» присоединится Гиорги Мамардашвили, который прошлый сезон провел в аренде в «Валенсии».

В прошедшем сезоне Армин Печи провел 36 матчей на клубном уровне о всех турнирах, из которых 11 – сухие, пропустил 43 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро.

