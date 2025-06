Франция установила сразу несколько антирекордов в матче против Испании

Во втором полуфинальном матче Лиги Наций сборная Франции проиграла сборной Испании со счетом 4:5.

По ходу матча французы установили целую череду антирекордов.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама лишь во второй раз пропустила дважды в первые полчаса первого тайма. В первый раз это произошло на Евро-2024 также против сборной Испании.

Также сборная Франции впервые за 10 лет проигрывала по ходу матча в 3+ мяча. В последний раз подобная ситуация имела место в игре против Бельгии 7 июня 2015 года.

С разницей в 4+ гола французы в последний раз проигрывали полякам 31 августа 1982 года.

Впервые с 12 марта 1969 года (против Англии) Франция пропустила 5+ голов.

