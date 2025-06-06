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  4. Франция установила сразу несколько антирекордов в матче против Испании
Лига наций
06 июня 2025, 02:43 |
156
0

Франция установила сразу несколько антирекордов в матче против Испании

«Фурия роха» разобралась с французами в полуфинале Лиги Наций

06 июня 2025, 02:43 |
156
0
Франция установила сразу несколько антирекордов в матче против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором полуфинальном матче Лиги Наций сборная Франции проиграла сборной Испании со счетом 4:5.

По ходу матча французы установили целую череду антирекордов.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама лишь во второй раз пропустила дважды в первые полчаса первого тайма. В первый раз это произошло на Евро-2024 также против сборной Испании.

Также сборная Франции впервые за 10 лет проигрывала по ходу матча в 3+ мяча. В последний раз подобная ситуация имела место в игре против Бельгии 7 июня 2015 года.

С разницей в 4+ гола французы в последний раз проигрывали полякам 31 августа 1982 года.

Впервые с 12 марта 1969 года (против Англии) Франция пропустила 5+ голов.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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