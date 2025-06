Как играли между собой Испания и Франция?

Сегодня в Штутгарте будет сыгран второй полуфинал Лиги Наций, в котором встретятся сборные Испании и Франции.

За исключением товарищеских матчей, Испания проиграла только один из последних пяти матчей против Франции во всех турнирах.

Официальные матчи между Испанией и Францией:

Всего сборные сыграли между собой 37 раз. 17 раз побеждала Испания, 13 раз – Франция. Еще 7 раз была зафиксирована ничья.

Победителя этой пары в финале уже ждет сборная Португалии, которая вчера победила сборную Германии со счетом 2:1.

