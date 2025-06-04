ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Шахтера и сборной Бразилии покинет клуб АПЛ
Виллиан и Карлос Виннисиус не продлили контракт с клубом
Английский клуб «Фулхэм» попрощался с двумя футболистами основной команды, у которых истек срок контракта с клубом. Лондонский коллектив в конце июня покинут Виллиан и Карлос Винисиус.
Вместе с двумя основными игроками «Фулхэм» покинет еще 11 футболистов молодежной команды.
Виллиан во второй раз присоединился к «Фулхэму» зимой 2025 года. За полгода в клубе вингер сыграл 12 матчей, однако не оформил ни одного результативного действия.
Нападающий Винисиус представлял цвета английского клуба на протяжении трех лет. На счету футболиста 52 поединка за «Фулхэм», в которых было забито восемь голов и оформлено три ассиста.
В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» финишировал на 11-й позиции, набрав 54 очков.
Our released and retained list has been confirmed.— Fulham Football Club (@FulhamFC) June 4, 2025
We wish the best of luck to all departing players. 🤍
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