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Англия
04 июня 2025, 14:09 | Обновлено 04 июня 2025, 14:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Шахтера и сборной Бразилии покинет клуб АПЛ

Виллиан и Карлос Виннисиус не продлили контракт с клубом

04 июня 2025, 14:09 | Обновлено 04 июня 2025, 14:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Шахтера и сборной Бразилии покинет клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Английский клуб «Фулхэм» попрощался с двумя футболистами основной команды, у которых истек срок контракта с клубом. Лондонский коллектив в конце июня покинут Виллиан и Карлос Винисиус.

Вместе с двумя основными игроками «Фулхэм» покинет еще 11 футболистов молодежной команды.

Виллиан во второй раз присоединился к «Фулхэму» зимой 2025 года. За полгода в клубе вингер сыграл 12 матчей, однако не оформил ни одного результативного действия.

Нападающий Винисиус представлял цвета английского клуба на протяжении трех лет. На счету футболиста 52 поединка за «Фулхэм», в которых было забито восемь голов и оформлено три ассиста.

В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» финишировал на 11-й позиции, набрав 54 очков.

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Фулхэм Виллиан Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Карлос Винисиус
Андрей Витренко Источник: ФК Фулхэм
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