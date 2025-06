Сможет ли Яремчук приблизиться к тройке лучших бомбардиров сборной?

В субботу, 7 июня, сборная Украины сыграет в Торонто против сборной Канады в рамках товарищеского турнира.

В заявке сборной Украины числится только один форвард – Роман Яремчук.

Нападающий Олимпиакоса - четвертый лучший бомбардир в истории нашей сборной. В активе Яремчука 17 забитых мячей.

Кому забивал Роман Яремчук в составе сборной Украины?

Интересным фактом является то, что еще ни в одном матче за сборную Роман Яремчук не отличался больше, чем одним голом.

🇨🇦 Head coach of the Ukrainian NT Serhiy Rebrov has announced the list of players he has called up to prepare for the matches of the Canadian Shield tournament in Toronto in June.



🗓️ 07/06 🤝 Canada

🗓️ 10/06 🤝 New Zealand pic.twitter.com/55PDeHnGtv