МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2025 год – первое место продолжает удерживать мадридский «Реал». Стоимость королевской команды составляет 6,75 млрд долларов, а ее доход оценивается в более, чем один миллиард.

На второй позиции разместился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем в 6,6 млрд долларов. Стоит отметить, что «красные дьяволы» провалили сезон 2024/25 – проиграли в финале Лиги Европы и заняли лишь 15-е место в чемпионате Англии.

Один из сильнейших клубов мира, обладатель Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался на седьмой строчке. Французский клуб оценивается в 4,6 млрд долларов и обогнал три английские команды – «Арсенал», «Челси» и Тоттенхэм».

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (по версии Forbes):

«Реал» – 6,75 млрд (доход: 1,129 млрд) «Манчестер Юнайтед» – 6,6 млрд (доход: 834 млн) «Барселона» – 5,65 млрд (доход: 821 млн) «Ливерпуль» – 5,4 млрд (доход: 773 млн) «Манчестер Сити» – 5,3 млрд (доход: 901 млн) «Бавария» – 5,1 млрд (доход: 827 млн) ПСЖ – 4,6 млрд (доход: 870 млн) «Арсенал» – 3,4 млрд (доход: 771 млн) «Тоттенхэм» – 3,3 млрд (доход: 666 млн) 1«Челси» – 3,25 млрд (доход: 591 млн)