Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире
Испания
03 июня 2025, 11:04 |
490
0

МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире

На первом месте оказался мадридский «Реал», который оценивается в 6,75 млрд долларов

03 июня 2025, 11:04 |
490
0
МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2025 год – первое место продолжает удерживать мадридский «Реал». Стоимость королевской команды составляет 6,75 млрд долларов, а ее доход оценивается в более, чем один миллиард.

На второй позиции разместился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем в 6,6 млрд долларов. Стоит отметить, что «красные дьяволы» провалили сезон 2024/25 – проиграли в финале Лиги Европы и заняли лишь 15-е место в чемпионате Англии.

Один из сильнейших клубов мира, обладатель Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался на седьмой строчке. Французский клуб оценивается в 4,6 млрд долларов и обогнал три английские команды – «Арсенал», «Челси» и Тоттенхэм».

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (по версии Forbes):

  1. «Реал» – 6,75 млрд (доход: 1,129 млрд)
  2. «Манчестер Юнайтед» – 6,6 млрд (доход: 834 млн)
  3. «Барселона» – 5,65 млрд (доход: 821 млн)
  4. «Ливерпуль» – 5,4 млрд (доход: 773 млн)
  5. «Манчестер Сити» – 5,3 млрд (доход: 901 млн)
  6. «Бавария» – 5,1 млрд (доход: 827 млн)
  7. ПСЖ – 4,6 млрд (доход: 870 млн)
  8. «Арсенал» – 3,4 млрд (доход: 771 млн)
  9. «Тоттенхэм» – 3,3 млрд (доход: 666 млн)
  10. 1«Челси» – 3,25 млрд (доход: 591 млн)
По теме:
Мендеш встретился с президентом Реала, чтобы обсудить уход Лунина
Сколько очков набирали чемпионы АПЛ в разные годы?
Легендарный клуб, который не попал в еврокубки, намерен забрать Модрича
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Барселона Ливерпуль Манчестер Сити Бавария ПСЖ Тоттенхэм Арсенал Лондон Челси Forbes рейтинг финансы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Футбол | 02 июня 2025, 19:36 58
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро
Туран запросил у Шахтера четырех новичков из Турции. Один стоит 20 млн евро

Новый коуч «горняков» передал свой список трансферных пожеланий руководству клуба

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Футбол | 03 июня 2025, 06:48 5
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инвесторам Карпат в голову стрельнула пулька»

Жесткая критика руководства «Карпат», Имада Ашура, Андрея Русола и многое другое

Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона
Футбол | 03.06.2025, 11:32
Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона
Телько объяснил, как изменится Александрия после исторического сезона
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 02.06.2025, 20:54
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.06.2025, 09:12
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 50
Футбол
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
02.06.2025, 01:23
Футбол
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
01.06.2025, 11:13 10
Киберспорт
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
Драма: Рыбакина и Свентек определили соперницу Свитолиной в 1/4 финала РГ
01.06.2025, 17:31 11
Теннис
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
02.06.2025, 06:45 1
Теннис
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21
Футбол
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем