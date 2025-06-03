МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире
На первом месте оказался мадридский «Реал», который оценивается в 6,75 млрд долларов
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2025 год – первое место продолжает удерживать мадридский «Реал». Стоимость королевской команды составляет 6,75 млрд долларов, а ее доход оценивается в более, чем один миллиард.
На второй позиции разместился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем в 6,6 млрд долларов. Стоит отметить, что «красные дьяволы» провалили сезон 2024/25 – проиграли в финале Лиги Европы и заняли лишь 15-е место в чемпионате Англии.
Один из сильнейших клубов мира, обладатель Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался на седьмой строчке. Французский клуб оценивается в 4,6 млрд долларов и обогнал три английские команды – «Арсенал», «Челси» и Тоттенхэм».
Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (по версии Forbes):
- «Реал» – 6,75 млрд (доход: 1,129 млрд)
- «Манчестер Юнайтед» – 6,6 млрд (доход: 834 млн)
- «Барселона» – 5,65 млрд (доход: 821 млн)
- «Ливерпуль» – 5,4 млрд (доход: 773 млн)
- «Манчестер Сити» – 5,3 млрд (доход: 901 млн)
- «Бавария» – 5,1 млрд (доход: 827 млн)
- ПСЖ – 4,6 млрд (доход: 870 млн)
- «Арсенал» – 3,4 млрд (доход: 771 млн)
- «Тоттенхэм» – 3,3 млрд (доход: 666 млн)
- 1«Челси» – 3,25 млрд (доход: 591 млн)
Most valuable football clubs in the world in 2025, according to @Forbes— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 2, 2025
1- Real Madrid $6.75 billion (Revenue: $1.129 billion)
2- Manchester United $6.6 billion (Revenue: $834 million)
3- FC Barcelona $5.65 billion (Revenue: $821 million)
4- Liverpool $5.4 billion (Revenue:… pic.twitter.com/pAoWyNoFhn
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