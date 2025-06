МЮ выше Барселоны. Рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по состоянию на 2025 год – первое место продолжает удерживать мадридский «Реал». Стоимость королевской команды составляет 6,75 млрд долларов, а ее доход оценивается в более, чем один миллиард.

На второй позиции разместился английский «Манчестер Юнайтед» с показателем в 6,6 млрд долларов. Стоит отметить, что «красные дьяволы» провалили сезон 2024/25 – проиграли в финале Лиги Европы и заняли лишь 15-е место в чемпионате Англии.

Один из сильнейших клубов мира, обладатель Лиги чемпионов – ПСЖ – оказался на седьмой строчке. Французский клуб оценивается в 4,6 млрд долларов и обогнал три английские команды – «Арсенал», «Челси» и Тоттенхэм».

Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира (по версии Forbes):

