Александер Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона АПЛ

Шведский нападающий Ньюкасл Юнайтед Александр Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона.

Гол шведа в ворота Ливерпуля показал среднюю скорость 108,94 км/ч.

Данную награду АПЛ вручает, начиная с сезона 2021/22.

Все победители награды за самый мощный гол сезона:

Все четыре победителя данной награды представляют разные страны и разные клубы.

Нации победителей награды за самый мощный гол сезона:

