Александер Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона АПЛ
Кто еще из игроков выигрывал эту награду?
Шведский нападающий Ньюкасл Юнайтед Александр Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона.
Гол шведа в ворота Ливерпуля показал среднюю скорость 108,94 км/ч.
Данную награду АПЛ вручает, начиная с сезона 2021/22.
Все победители награды за самый мощный гол сезона:
- 2021/22 – Фернандиньо (Манчестер Сити, гол в ворота Лидс Юнайтед) – 117,6 км/ч
- 2022/23 – Саид Бенрахма (Вест Хэм Юнайтед, гол в ворота Кристал Пэлас) – 107,17 км/ч
- 2023/24 – Мусса Диаби (Астон Вилла, гол в ворота Вулверхэмптон Уондерерс) – 109,84 км/ч
- 2024/25 – Александр Исак (Ньюкасл Юнайтед, гол в ворота Ливерпуля) – 108,94 км/ч
Все четыре победителя данной награды представляют разные страны и разные клубы.
Нации победителей награды за самый мощный гол сезона:
- 1 – Бразилия (Фернандиньо)
- 1 – Алжир (Саид Бенрахма)
- 1 – Франция (Мусса Диаби)
- 1 – Швеция (Александер Исак)
The net stood up to the test on this strike 😳— Premier League (@premierleague) May 31, 2025
Congratulations on the win, Alexander Isak!#PLAwards | @Oracle pic.twitter.com/mQapyCn1cj
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