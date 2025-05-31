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Англия
31 мая 2025, 17:54 | Обновлено 31 мая 2025, 17:55
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0

Александер Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона АПЛ

Кто еще из игроков выигрывал эту награду?

31 мая 2025, 17:54 | Обновлено 31 мая 2025, 17:55
277
0
Александер Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий Ньюкасл Юнайтед Александр Исак стал обладателем награды за самый мощный гол сезона.

Гол шведа в ворота Ливерпуля показал среднюю скорость 108,94 км/ч.

Данную награду АПЛ вручает, начиная с сезона 2021/22.

Все победители награды за самый мощный гол сезона:

  • 2021/22 – Фернандиньо (Манчестер Сити, гол в ворота Лидс Юнайтед) – 117,6 км/ч
  • 2022/23 – Саид Бенрахма (Вест Хэм Юнайтед, гол в ворота Кристал Пэлас) – 107,17 км/ч
  • 2023/24 – Мусса Диаби (Астон Вилла, гол в ворота Вулверхэмптон Уондерерс) – 109,84 км/ч
  • 2024/25 – Александр Исак (Ньюкасл Юнайтед, гол в ворота Ливерпуля) – 108,94 км/ч

Все четыре победителя данной награды представляют разные страны и разные клубы.

Нации победителей награды за самый мощный гол сезона:

  • 1 – Бразилия (Фернандиньо)
  • 1 – Алжир (Саид Бенрахма)
  • 1 – Франция (Мусса Диаби)
  • 1 – Швеция (Александер Исак)
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Дмитрий Вус Источник: Premier League
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