Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ

Аргентинский голкипер Астон Вилли Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Премьер-Лиги за лучший сейв сезона. Он совершил его в матче против Ноттингем Форест.

Данная награда вручается только с сезона 2021/22.

Все победители награды за лучший сейв сезона:

Все четыре победителя данной номинации представляют разные страны и клубы.

Нации победителей награды за лучший сейв сезона:

