Англия31 мая 2025, 15:22 | Обновлено 31 мая 2025, 15:23
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Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ
Голкипер Астон Виллы совершил безумное спасение своих ворот в матче против Ноттингем Форест
31 мая 2025, 15:22 | Обновлено 31 мая 2025, 15:23
239
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Аргентинский голкипер Астон Вилли Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Премьер-Лиги за лучший сейв сезона. Он совершил его в матче против Ноттингем Форест.
Данная награда вручается только с сезона 2021/22.
Все победители награды за лучший сейв сезона:
- 2021/22 – Джордан Пикфорд (Эвертон, в матче против Челси)
- 2022/23 – Кепа Аррисабалага (Челси, в матче против Астон Виллы)
- 2023/24 – Томас Камински (Лутон Таун, в матче против Кристал Пэлас)
- 2024/25 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, в матче против Ноттингем Форест)
Все четыре победителя данной номинации представляют разные страны и клубы.
Нации победителей награды за лучший сейв сезона:
- 1 – Англия (Джордан Пикфорд)
- 1 – Испания (Кепа Аррисабалага)
- 1 – Бельгия (Томас Камински)
- 1 – Аргентина (Эмилиано Мартинес)
Just HOW did he manage it? 😵💫— Premier League (@premierleague) May 31, 2025
Congratulations on the award, @emimartinezz1!#PLAwards pic.twitter.com/ofXn8azOwE
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