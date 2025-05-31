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  4. Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ
Англия
31 мая 2025, 15:22 | Обновлено 31 мая 2025, 15:23
239
0

Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ

Голкипер Астон Виллы совершил безумное спасение своих ворот в матче против Ноттингем Форест

31 мая 2025, 15:22 | Обновлено 31 мая 2025, 15:23
239
0
Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский голкипер Астон Вилли Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Премьер-Лиги за лучший сейв сезона. Он совершил его в матче против Ноттингем Форест.

Данная награда вручается только с сезона 2021/22.

Все победители награды за лучший сейв сезона:

  • 2021/22 – Джордан Пикфорд (Эвертон, в матче против Челси)
  • 2022/23 – Кепа Аррисабалага (Челси, в матче против Астон Виллы)
  • 2023/24 – Томас Камински (Лутон Таун, в матче против Кристал Пэлас)
  • 2024/25 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, в матче против Ноттингем Форест)

Все четыре победителя данной номинации представляют разные страны и клубы.

Нации победителей награды за лучший сейв сезона:

  • 1 – Англия (Джордан Пикфорд)
  • 1 – Испания (Кепа Аррисабалага)
  • 1 – Бельгия (Томас Камински)
  • 1 – Аргентина (Эмилиано Мартинес)
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Эмилиано Мартинес Астон Вилла Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус Источник: Premier League
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