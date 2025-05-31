Эмилиано Мартинес стал 4-м обладателем приза за лучший сейв сезона АПЛ

Аргентинский голкипер Астон Вилли Эмилиано Мартинес стал обладателем приза Премьер-Лиги за лучший сейв сезона. Он совершил его в матче против Ноттингем Форест.

Данная награда вручается только с сезона 2021/22.

Все победители награды за лучший сейв сезона:

2021/22 – Джордан Пикфорд (Эвертон, в матче против Челси)

2022/23 – Кепа Аррисабалага (Челси, в матче против Астон Виллы)

2023/24 – Томас Камински (Лутон Таун, в матче против Кристал Пэлас)

2024/25 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, в матче против Ноттингем Форест)

Все четыре победителя данной номинации представляют разные страны и клубы.

Нации победителей награды за лучший сейв сезона: