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  4. Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его
Италия
30 мая 2025, 21:10 |
245
0

Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его

Николо Скира сообщил, что боротьбу за наставника начал «Ювентус»

30 мая 2025, 21:10 |
245
0
Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянская «Рома» продолжает переговоры с наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини о назначении на должность нового главного тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщил, что стороны договорились о сотрудничестве, но теперь в дело вмешался другой итальянский клуб – «Ювентус».

В Турине намерены найти другого наставника вместо хорватского специалиста Игоря Тудора для борьбы за чемпионство в сезоне 2025/26. Журналист Николо Скира рассказал, что «Ювентус» намерен перехватить Гасперини и убедить его отказаться от приглашения «Ромы».

По итогам нынешней кампании «Ювентус» набрал 70 баллов, занял четвертое место и сумел пробиться в Лигу чемпионов. «Рома» в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы – римский коллектив оказался на пятой позиции (69 очков).

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Николай Титюк Источник: Николо Скира
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