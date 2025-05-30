Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его
Николо Скира сообщил, что боротьбу за наставника начал «Ювентус»
Итальянская «Рома» продолжает переговоры с наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини о назначении на должность нового главного тренера.
Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщил, что стороны договорились о сотрудничестве, но теперь в дело вмешался другой итальянский клуб – «Ювентус».
В Турине намерены найти другого наставника вместо хорватского специалиста Игоря Тудора для борьбы за чемпионство в сезоне 2025/26. Журналист Николо Скира рассказал, что «Ювентус» намерен перехватить Гасперини и убедить его отказаться от приглашения «Ромы».
По итогам нынешней кампании «Ювентус» набрал 70 баллов, занял четвертое место и сумел пробиться в Лигу чемпионов. «Рома» в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы – римский коллектив оказался на пятой позиции (69 очков).
#ASRoma are planning a new round of talks with Gian Piero #Gasperini to try to close the deal and to anticipate #Juventus’s attempt. #Roma are in a hurry… #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2025
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