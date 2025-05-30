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  4. Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
Италия
30 мая 2025, 20:49 |
598
0

Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере

Гасперини станет новым наставником Артема Довбика

30 мая 2025, 20:49 |
598
0
Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома завершает переговоры с тренером Джан Пьеро Гасперини и уверена в том, чтобы скоро будет подписан контракт.

Опытный наставник получит договор на три года.

Гасперини, который работал в Аталанте 9 лет, вывел команду в Лигу чемпионов и завоевал Лигу Европы, заменит в римской команде Клаудио Раньери.

Как раз Раньери помогал Роме выбирать нового тренера и остановил свой выбор на Гасперини.

Команда Артема Довбика по итогам сезона не сумела выйти в Лигу чемпионов и финишировала на пятой позиции чемпионата Италии.

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Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Аталанта Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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