Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома завершает переговоры с тренером Джан Пьеро Гасперини и уверена в том, чтобы скоро будет подписан контракт.

Опытный наставник получит договор на три года.

Гасперини, который работал в Аталанте 9 лет, вывел команду в Лигу чемпионов и завоевал Лигу Европы, заменит в римской команде Клаудио Раньери.

Как раз Раньери помогал Роме выбирать нового тренера и остановил свой выбор на Гасперини.

Команда Артема Довбика по итогам сезона не сумела выйти в Лигу чемпионов и финишировала на пятой позиции чемпионата Италии.