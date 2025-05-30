Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
Гасперини станет новым наставником Артема Довбика
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома завершает переговоры с тренером Джан Пьеро Гасперини и уверена в том, чтобы скоро будет подписан контракт.
Опытный наставник получит договор на три года.
Гасперини, который работал в Аталанте 9 лет, вывел команду в Лигу чемпионов и завоевал Лигу Европы, заменит в римской команде Клаудио Раньери.
Как раз Раньери помогал Роме выбирать нового тренера и остановил свой выбор на Гасперини.
Команда Артема Довбика по итогам сезона не сумела выйти в Лигу чемпионов и финишировала на пятой позиции чемпионата Италии.
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