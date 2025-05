ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао продолжил сотрудничество с важным игроком

21-летний центральный полузащитник Микель Хаурегисар официально подписал новый контракт с клубом «Атлетик» Бильбао.

Клубная пресс-служба проинформировала, что футболист заключил договор до лета 2031 года. В новом соглашении отсутствует пункт об отступных.

Дебютировал за основную команду Микель 7 декабря 2023 года в матче Кубка Испании против «Клуб Депортиво Кайон». С того времени полузащитник вышел в 58-ми матчах клуба, забив три мяча и оформив три ассиста.

В турнирной таблице Ла Лиги «Атлетик» Бильбао занял четвертое место, заработав 70 баллов. Со следующего сезона клуб будет выступать в Лиге чемпионов.

